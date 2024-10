In seinem Bestseller KONSUM – WARUM WIR KAUFEN, WAS WIR NICHT BRAUCHEN geht Carl Tillessen der Frage nach, wie, wo und vor allem warum wir kaufen. Als Insider nimmt er uns mit hinter die Kulissen einer globalen Maschinerie, deren Erfolg vor allem auf Manipulation und Ausbeutung basiert. Das Buch seziert die psychologischen Mechanismen, die bei uns immer wieder greifen. Dabei schärft es unser Bewusstsein für unsere eigentlichen Bedürfnisse, aber auch für den hohen Preis, den die Natur und die Menschen in den Produktionsländern für unseren Hyperkonsum zahlen. Es öffnet eine Perspektive auf einen Konsum, der nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch für uns selbst gesünder ist und zeigt, wie wir bewusstere und nachhaltigere Konsumentscheidungen treffen können. https://www.spielbank-stuttgart.de/