Das Kontaktcafé der Tagesstätte vom Verein für Sozialpsychiatrie (VSP) öffnet dank ehrenamtlicher Mithilfe zzt. jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr seine Türen. Die Besucherinnen/Besucher freuen sich auf Kaffee und Kuchen und auf nette Kontakte. Was gibt es für Sie zu tun? Sie organisieren eine gemütliche Kaffeerunde und sind Gesprächspartnerin/Gesprächspartner für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie arbeiten immer zu zweit im Team, Sie können entscheiden, wie oft sie mitarbeiten wollen. Für diese Aufgabe suchen wir Menschen, die offen sind und Freude an Kontakten haben. Wir freuen uns über alle interessierten Menschen und beantworten gerne Ihre Fragen an nachstehend aufgeführtem Termin.

Referentin: Sybille Kiefer-Kapelle, Psychiatriefachschwester

Anmeldung: ohne Anmeldung