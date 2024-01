Kontemplationskurs

Diese Kontemplation ist ein Übungsweg auf den Spuren der frühen Mönche und der christlichen Mystik. Er möchte zu Achtsamkeit, Gelassenheit, innerer Ruhe und in das einfache Dasein vor Gott führen.

Wenn sich der Atem beruhigt, beruhigt sich auch unser Geist. In der Hingabe an den gegenwärtigen Augenblick stellt sich ein Zustand der Sammlung ein, in dem Menschen sich der Wirklichkeit Gottes öffnen können. Sitzen in der Stille, meditatives Gehen, ein Impuls und ein Körpergebet sind Elemente der Abende.

Begleitend zum Kurs besteht die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. Teilnehmer:innen sollten Erfahrungen mit Sitzen in der Stille haben.

Bitte bringen Sie bequeme Kleidung und Socken mit. Fleecedecken und Sitzbänkchen sind vorhanden.

"Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche" Dietrich Bonhoeffer

Gunhild Riemenschneider, Pfarrerin, Meditationslehrerin (Via Cordis)