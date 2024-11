Lesung mit Mikołaj Łoziński: „Stramer“

Sensibel und mitreißend erzählt Mikołaj Łoziński von einer einfachen jüdischen Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, von ihrem Alltag, ihren Hoffnungen, Träumen und Reibereien – und von einer berührenden Verbundenheit in sich verdunkelnden Zeiten.

„Stramer“ wurde von der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza als Best Book of the Year 2019 ausgezeichnet. Die Übersetzung aus dem Polnischen ins Deutsche ist am 14.10.2024 erschienen.

Neben Mikołaj Łoziński wird auch die Übersetzerin des Buches, Renate Schmidgall, an der Lesung teilnehmen.

Kooperation: Stadtbibliothek Heilbronn, Literaturhaus Heilbronn