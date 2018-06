× Erweitern Kontra K

Es geht gerade so Einiges im deutschen HipHop, das ist schon klar. Aber was Kontra K abliefert, das ist der Wahnsinn. Nur ein Jahr nach der Nummer-Eins- und Gold-Platte GUTE NACHT kommt mit ERDE & KNOCHEN nun sein siebtes Album: 18 Tracks stark – und keine Platte aus der Komfortzone, sondern zwei Dutzend Stücke voller Energie und tiefgehender Reflexionen.

Um das kurz einzuordnen: GUTE NACHT war sein drittes Gold- und sein zweites Nummer-Eins-Album in Folge. ERDE & KNOCHEN soll und wird hier nachziehen. Die Crowds, vor denen Kontra K mittlerweile spielt, haben sich innerhalb eines Jahres locker verdreifacht, in Berlin waren zuletzt mehr als 9000 in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle dabei. Ausverkauft waren alle Gigs, die er in diesem Jahr gespielt hat. Ende 2018 wird es bei der nächsten Tour in die größten Arenen des Landes gehen, zuvor stehen im Sommer eigene Open-Air-Festivals an. Zwischen GUTE NACHT und ERDE & KNOCHEN erschien zudem die von den Fans geliebte Single „Soldaten 2.0“. Für die gab es jetzt auch Gold – und doch ist sie auf dem neuen Album gar nicht drauf. Weil Kontra K eines nämlich gar nicht mag: sich zu wiederholen oder bereits gesagtes aufzuwärmen. Das wäre bequem. Und Bequemlichkeit liegt dem Berliner so fern wie ein Feature mit Helene Fischer. (...)

Unglaublich aber wahr: Die Musik ist seine große Leidenschaft, aber Energie hat er noch für andere Dinge. Kontra K (bürgerlich: Max Diehn) nimmt seine Rolle als Familienvater sehr ernst – zu kompliziert war seine eigene Kindheit und Jugend, damals in Berlin-Charlottenburg, wo er auch hätte stranden können, wenn sein Wille, das Leben in den Griff zu bekommen, nicht so groß gewesen wäre. Dann gibt’s die junge Tigerlady Elsa, die von ihrer Mutter verstoßen wurde, ihr Leben hing damals am seidenen Faden. Kontra K übernahm die Patenschaft, beteiligte sich finanziell am Ausbau eines Geheges im auf Raubkatzen spezialisierten Tierpark, besucht Elsa regelmäßig. „Die Zeit, als ich ihr die Milchflasche geben konnte, ist nun vorbei“, sagt er. „Sie ist jetzt gefährlich, ein echter Tiger eben. Ich genieße die Zeit mir, sie zu beobachten ist für mich wie Meditation.“ Wenn er zur Ruhe kommt, dann bei Elsa. Oder bei seinem Sohn. (...)

Eingängig. Reflektiert. Intensiv. Dringlich. Diszipliniert. Schon klar, warum Kontra K bei den Leuten da draußen so beliebt ist. Mit ERDE & KNOCHEN setzt er seine einzigartige Story nicht nur fort – Kontra K setzt mal wieder locker einen drauf. Nicht, weil er sich treiben lässt. Sondern weil er es so will.

---

Kostenfreier Eintritt in das Mercedes-Benz Museum bei Vorlage des Konzerttickets vom 05.07. - 08.07.2018, vor und nach dem Konzertsommer 25% Rabatt auf den Eintrittspreis.

Das Konzert von KONTRA K im Rahmen des Konzertsommers 2018 am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH in Zusammenarbeit mit Four Artists GmbH und 0711 Livecom GmbH.

Links zum Konzertsommer WWW | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

Offizieller Hashtag: #konzertsommer

Mercedesstraße 100

70372 Stuttgart

http://www.konzertsommer.com