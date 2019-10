Mit üblichem Gangsta-Rap-Gefasel hat Kontra K nichts am Hut. Er prahlt nicht mit dem Mist, den er früher gebaut hat. Und schon gar nicht macht er einen auf dicke Hose, weil er es nach oben geschafft hat. „Nichts langweilt mich mehr als Angeberei“, sagt er. „Wer nur redet, der tut zu wenig.“ Und sowieso ist Neid für ihn die Triebfeder, aus der schließlich Hass entsteht. Er bietet deutschem Rap eine neue Perspektive. Kontra K schreibt über sich und über sein Leben, doch seine rasant wachsende Fangemeinde finden sich problemlos in den Texten wieder. Diese Identifikation ist das Geheimnis seines Erfolgs. Andere Rapper arbeiten auf Distanz. Kontra K kommt einem Nahe. Auch Leute, die sonst wenig HipHop hören, erkennen die Kraft und Energie, die in diesen Tracks steckt. Sie fühlen sich in ihren Ängsten und Hoffnungen wahrgenommen.