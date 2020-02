× Erweitern Kontra K

Seine Erfolgsstory nimmt kein Ende: ausverkaufte Tourneen und Open Airs, das dritte Nummer Eins Album in Folge, scharenweise begeisterte Fans und eine unermüdliche Motivation. Schon jetzt kündigt Kontra K für 2019/2020 die nächste Tour an, unter anderem in den größten Arenen Deutschlands.

Seit Jahren bewegt sich Kontra K aus Berlin auf höchstem Niveau im Rapgeschäft, doch das Limit ist noch immer nicht erreicht. Für seine frisch bestätigte "Die letzten Wölfe" Tour 2019/2020 zieht der Rapper nun in die ganz großen Hallen. Bis heute strömten mehr als 700.000 Zuschauer zu seinen Konzerten, seine Alben verkauften sich mehr als 600.000 und seine Singles über 3.000.000 Mal. In der Edelmetallstatistik tauchen drei seiner Alben und vier seiner Singles mit Goldstatus auf. Zu seinen Kollaborationspartnern zählen u.a. Acts wie RAF Camora & Bonez MC, Gzuz und Cardi B. Die Nachfrage nach seinen mitreißenden Live-Shows bleibt ungebrochen. Fans dürfen sich auf Konzerte voller Energie, Ausdauer und Special Effects freuen.