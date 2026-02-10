Musik im Kino.

Manche Konzerte sind größer als der Raum, in dem sie stattfinden. Deshalb kommt Kontra K im Rahmen von Channel Aid 2026 am 2.10. dorthin, wo ihr diesen besonderen Abend gemeinsam erleben könnt: ins Kino. Nach einem Jahr voller ausverkaufter Hallen und dem erfolgreichsten deutschsprachigen Album des Jahres bringt Kontra K sein Konzert mit einem 65-köpfigen Orchester live aus dem Deutschen SchauSpielHaus Hamburg auf die große Leinwand – gemeinsam mit Channel Aid. Übertragen überallhin, wo ihr diesen Moment teilen wollt. Seine Shows sind mehr als Konzerte. Für dieses Projekt werden seine prägendsten Songs neu arrangiert und mit Orchester interpretiert: neue Farben, neue Klangwelten und eine Inszenierung, die den Abend zum Erlebnis macht. Dazu gibt Kontra K erste Einblicke in sein kommendes Album – live, auf der großen Leinwand, gemeinsam mit anderen Fans. Mehr als ein Konzert im Kino: ein einmaliger Kontra K Abend.