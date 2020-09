Kontroversen - Sandra Kreisler: Israel

Kaum ein Konflikt der Weltgeschichte regt in Deutschland mehr auf, als jener zwischen Israel und den Palästinensern. Berichte über die Region haben die meisten Leserbriefe und das Thema Antisemitismus wird fast immer auch im Zusammenhang mit Israels angeblichen oder tatsächlichen Gebaren in diesem Konflikt beurteilt. Zur gleichen Zeit ist das Wissen über Geschichte wie gegenwärtige Geschehnisse der Region verblüffend gering. Sandra Kreisler unternimmt den unmöglichen Versuch, eine Geschichte von über 5000 Jahren in etwas über einer Stunde so zu erklären, dass man sich nachher hoffentlich leichter ein Urteil über die Krise der Region und was sie am Leben erhält bilden kann.