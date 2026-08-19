Konzert | Klavierkonzert Yichang Tang & Yifei Tang – Virtuoses vierhändiges Klavierspiel

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Konzertabend mit dem renommierten chinesischen Zwillings-Klavierduo Yichang Tang und Yifei Tang.

Die beiden Pianistinnen begeistern ihr Publikum mit höchster Virtuosität, perfektem Zusammenspiel und beeindruckender musikalischer Ausdruckskraft.

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana, Franz Liszt, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Johann Strauss sowie stimmungsvolle Bearbeitungen chinesischer Volksweisen.

Yichang Tang und Yifei Tang gehören zu den herausragenden Klavierduos ihrer Generation. Im Jahr 2018 nahmen sie ihr Masterstudium im Fach Klavierduo an der Staatlichen Hochschule für Musik Stuttgart bei Prof. Hans-Peter Stenzl und Prof. Volker Stenzl auf. Die beiden Professoren gelten als Begründer des weltweit ersten eigenständigen Studiengangs für Klavierduo und vierhändiges Klavierspiel. Anschließend legten die Schwestern an der Hochschule für Musik Trossingen ihr Konzertexamen ab. Beide Studiengänge schlossen sie mit höchster Auszeichnung ab.

Heute konzertieren die Schwestern regelmäßig auf renommierten europäischen Bühnen und unternehmen seit 2024 zudem erfolgreiche Konzerttourneen durch China. Bereits ihr Konzert in der Villa Eugenia im Jahr 2025 wurde vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Nun kehren sie mit einem neuen, abwechslungsreichen Programm zurück.