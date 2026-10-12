Konzert | Klavierkonzert

Klavierkonzert von Roswitha Lohmer mit Werken von Carl Maia von Weber und seinen Zeitgenossen Franz List und Ludwig van Beethoven.

Die Pianistin Roswitha Lohmer erhielt ihre Ausbildung an den Musikhochschulen München, Hamburg und Köln, sowie in Italien und der Schweiz.

Eine weitgespannte Konzerttätigkeit führte sie durch mehr als vierzig Länder der Welt. Als Solistin spielte sie mit Orchestern in Europa, Asien, Süd- und Mittelamerika, u.a. mit dem Staatlichen Orchester St. Petersburg und der Zentralen Chinesischen Philharmonie Peking.

Roswitha Lohmer hat eine große Anzahl von CD-Aufnahmen eingespielt, darunter Klavierkonzerte von Beethoven und Brahms sowie die „Transzendentalen Etüden“ von Franz Liszt und sämtliche Etüden von Chopin.

Ihr Konzert am Tag der deutschen Einheit 2023 wurde in der Villa Eugenia vom Publikum begeistert gefeiert.