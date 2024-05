Mit-Mach-Kunst | Duft-Werkstatt

Referent*in:

Christine Bozler-Kießling (Diözesanmuseum)

Für Kinder (ab 4 Jahre) und Familien

Workshop für Familien im Museumsgarten

Lavendel, Zimt und Rosenblüte: Wie das duftet! Pflanzen und Gewürze begleiten die Menschen schon seit vielen hundert Jahren. In der Suppe, als Parfum oder in der Medizin – oftmals waren sie kostbarer als Gold!

In unserer Werkstatt schnuppern wir uns durch unterschiedlichste Pflanzendüfte aus aller Welt und stellen am Ende ein eigenes kleines Duftsäckchen her. Unsere Nase entscheidet, was uns gefällt.

Materialbeitrag: 3,50 Euro pro Teilnehmer:in

Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Treffpunkt: Museumsgarten

Bei schlechtem Wetter: Foyer des Diözesanmuseums

Alle tagesaktuellen Informationen finden Sie auf der Homepage des Diözesanmuseums