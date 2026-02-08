Konzert | So zärtlich war Suleyken

Konzertreihe „Musik in der Villa“.
So zärtlich war Suleyken Lesung von Andreas Hutzel mit begleitender Musik von Martina Tegtmeyer – Akkordeon, Jan Baruschke – Violine.
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Villa Eugenia Zollernstraße 10, 72379 Hechingen
Konzerte & Live-Musik
Villa Eugenia Zollernstraße 10, 72379 Hechingen
Konzertreihe „Musik in der Villa“.
So zärtlich war Suleyken Lesung von Andreas Hutzel mit begleitender Musik von Martina Tegtmeyer – Akkordeon, Jan Baruschke – Violine.
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