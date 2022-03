Konzert: „Passione“

Eine musikalische Weltreise mit den schönsten Tenor Klassikern und Highlights aus Oper und Musical. „Passione“ heißt das neue Konzertprogramm des portugiesischen Tenors Antonio Costa, mit dem er in diesem Jahr zur Bereicherung des Kulturlebens der Stadt Schwäbisch Hall beitragen will. Träume und Fernweh zum Klingen zu bringen, das ist die Passion des weit gereisten Tenors. Als musikalischer Weltenbummler hat er musikalische Reiseimpressionen aus Europa und Südamerika mitgebracht. Costa präsentiert Highlights wie „Nessun Dorma“, „Torna a Surriento“, „Non ti scordar di me“, „Amapola“ oder „Dein ist mein ganzes Herz“. In Begleitung des Konzertpianisten Jochen Ferber, Preisträger von verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben, gelingt es Costa die tiefsten Gefühle und eine ausgeprägte Leidenschaft zur Musik zu vermitteln. Mit seiner unvergleichlichen charismatischen Stimme nimmt Costa sein Publikum auf eine besondere musikalische Reise mit, jeder Song bietet Gänsehautmomente. Als Gastsängerin hat Costa die international erfolgreiche slowakische Koloratursopranistin Gabriella Pittnerova eingeladen. Sie ist auf den großen Opernbühnen in Europa seit Jahrzehnten zuhause und hatte zahlreiche Gastauftritte im Rundfunk und Fernsehen. Ebenfalls Mitwirkender ist der Stuttgarter Bassbariton Peter Constantin, welcher Gesang bei Gabriella Pittnerova studierte und zahlreiche internationale Meisterkurse besuchte. Sein vielseitiges sängerisches Talent ermöglicht ihm ein breites Spektrum in allen Genres. So entsteht ein abwechslungsreiches Programm, bunt und facettenreich wie ein Kaleidoskop, das Sehnsüchte und Lebensfreude weckt und Lust auf sonnendurchflutete Landschaften macht.