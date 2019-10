Requiem von Giuseppe Verdi

Dass Musik erklingt, wenn es um die „letzten Dinge“ geht, ist für uns ebenso selbstverständlich wie es bedenkenswert ist. Es gibt ja wohl nichts auf der Welt, was so stumm ist und so stumm macht wie der Tod. Andererseits wird Musik bei einem Begräbnis in den meisten Fällen geschätzt und ist wohltuend für die Hinterbliebenen, so dass eine Trauerfeier ohne Musik kaum vorstellbar und trostlos ist. Sie spricht mehr aus als Worte allein und berührt die Seele.

Es überrascht also nicht, dass viele Komponisten sich zum Requiem

(=Totenmesse) musikalisch geäußert haben. Dabei sind sowohl eher schlichte Gebrauchsmusiken als auch große Kunstwerke entstanden.

Giuseppe Verdis Requiem ist eine der bekanntesten, dramatischsten

und ergreifendsten Kompositionen dieser Gattungsgeschichte. Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu dem Urteil, Verdis Requiem sei seine beste Oper.