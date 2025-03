Konzert mit "A-sun amissa"

Die britische Ambient-Band A-sun amissa ist gerade auf Europatournee und schaut dabei im Tübinger Club Voltaire vorbei. Die Klangwelt des Trios um das Multitalent Richard Knox ist nicht so einfach zuzuordnen. Da gibt´s Minimalmusik mit düsteren Partien aus langen stehenden Tönen und Klänge, die weniger zeitlich nacheinander als räumlich beieinander angeordnet sind. Aber auch euphorisch stimmende Töne und Obertöne - zu endlosen Clustern und Klangfarben gestapelt. Knox selbst sagt: „Ich wollte Klänge kreieren, die ich noch nie zuvor gehört hatte, etwas Neues, das sich kaum, wenn überhaupt, wiederholen lässt“. Ihr Avantrock Album „Ruins Era“ von 2024 mit seinen bis zu 20 Minuten langen Tracks wurde von der Fachpresse geradezu frenetisch gefeiert und brachte der Band Vergleiche mit „Godspeed You Black Emperor“ ein.

Nun haben A-sun amissa mit „We are not our dread“ ein neues Album im Gepäck, das pünktlich zur Frühjahrstournee fertig gestellt wurde. Ein ungewöhnliches Hörerlebnis, das niemand verpassen sollte.