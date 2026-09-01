Konzert "A Tribute to ABBA - Unforgettable"

"A Tribute to ABBA - Unforgettable" überzeugt mit einem Bühnenprogramm der Extraklasse und einer ausgesprochöen originalgetreuen Umsetzung.

Schließt man die Augen, könnte man meinen, dass Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny tatsächlich auf der Bühne stehen. Öffent man dann die Augen, muss man auch erstmal verstehen, dasshier nicht das Original am Werke ist, denn die beeindruckenden Kostüre stehen vollendas in der Abba-Tradition.

Rund um ist dieses Event ein absolutes Muss für jeden ABBA-Fan der alten Schule. Sichern Sie sich noch heute Tickets im Vorverkauf und lassen Sie sich dieses Event nicht entgehen.

Reisen Sie mit zurück in die 70er!

Kontakt: Telefon 02381 2790779 oder unforgettableshows@gmx.de