Konzert: A Tribute To Simon & Garfunkel – Duo Graceland

Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall

Mit Liedern wie „Sound of Silence“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge over Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten. Dabei ist dem Duo aber eines besonders wichtig: „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich“.

Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Es erwartet Sie ein Konzert mit zwei Künstlern, die ihren Idolen aus Amerika ausgesprochen nahekommen.

Info

Hospitalkirche SHA.jpg
Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Konzert: A Tribute To Simon & Garfunkel – Duo Graceland - 2025-12-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Konzert: A Tribute To Simon & Garfunkel – Duo Graceland - 2025-12-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Konzert: A Tribute To Simon & Garfunkel – Duo Graceland - 2025-12-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Konzert: A Tribute To Simon & Garfunkel – Duo Graceland - 2025-12-13 20:00:00 ical

Tags