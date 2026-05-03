Konzert Abendmusik "Sommerträume" in Distelhausen

Werke von Johannes Brahms, Waldemar Åhlén u.a.
Vokalensemble des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim "EnsembleVokal"
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Pfarrkirche St. Markus Tauberbischofsheim Wolfgangstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim
Konzerte & Live-Musik
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Pfarrkirche St. Markus Tauberbischofsheim Wolfgangstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim
Werke von Johannes Brahms, Waldemar Åhlén u.a.
Vokalensemble des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim "EnsembleVokal"
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