Die Stadtkapelle Öhringen, unter der Leitung von Musikdirektor Andreas Schwarz, lädt recht herzlich zu ihrem „Konzert im Advent“ ein. Das Konzert findet am 3. Dezember um 19.30 Uhr in der Kultura in Öhringen statt. Das Programm des Abends vereint sowohl besinnliche, festliche als auch fulminante Klänge.

Die Jugendkapelle (Juka) eröffnet das Konzert mit dem bekannten amerikanischen Weihnachtslied „Here Comes Santa Claus“, wobei die Mischung aus Two-Beat, Rock Shuffle und Swing dem Klassiker einen völlig neuen Impuls verleiht. Mit „Memory“ schließt sich dann eine ruhige und zugleich feierliche Ballade an. „Christmas Time with Charlie Brown“ entführt das Publikum dann mit den drei Melodien „Christmas Time Is Here“, „Linus and Lucy“ und „O Tannenbaum“ in die Weihnachtszeit des beliebten US-amerikanischen Comics „Die Peanuts“.

Nach langer Pause werden im Rahmen des Konzerts im Advent alle Musikerinnen und Musiker aus Schülerorchester, Vor-Juka, Juka und Stadtkapelle gemeinsam als Gesamtorchester auf der Bühne stehen. Die Zuhörer werden dabei von den Stücken „Pirates of the Caribbean“ und „White Christmas“ unterhalten.

Den zweiten Teil des Abends gestaltet die Stadtkapelle und gibt beim „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms, arrangiert von Franz Watz, einen der schönsten der Serie von 21 Tänzen zum Besten. „Polish Christmas Music“ von Johan de Meij spiegelt dann die reiche Tradition an polnischer Weihnachtsmusik wider, indem diese sowohl Kirchenlieder als auch volkstümliche Klänge kombiniert. Die drei Stücken „Triumph of the Skies“, „Mary, did you know?” und „A Christmas Festival” runden das Programm mit zugleich modernen und traditionellen Weihnachtsklassikern ab.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Rau in Öhringen und an der Abendkasse zu je 10 €, ermäßigt 8 €, unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Einlass ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.