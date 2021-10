"Konzert after work" mit DJ Sivan Neuman (Frankfurt/Main)

Erstmals ist in diesem Jahr eine Veranstaltung im Rahmen der „Jüdischen Kulturwochen Stuttgart“ zu Gast im Kulturwerk.

Am frühen Abend präsentiert DJ Sivan Neuman aus Frankfurt am Main neu aufgelegte und zeitgenössische israelische und jüdische Musik – eine Musik, die in Deutschland nicht jeden Tag zu hören ist. Der in Berlin geborene DJ ist ein inzwischen bekannter und international gebuchter DJ (u.a. Florenz, London). Das Format „Konzert after work“ lädt zum Zuhören, Tanzen sowie zur Begegnung ein und ist ein Novum im Programm der Kulturwochen, die seit 2004 in Stuttgart stattfinden.

Veranstaltet von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg und Partnern aus dem Stuttgarter Kulturleben bieten die „Jüdischen Kulturwochen 2021“ vom 25. Oktober bis 14. November ein hochkarätiges und vielseitiges Programm mit 30 Veranstaltungen, Theater, Konzerten, Führungen und Ausstellungen. Unter dem Motto „Jüdisches Leben in Deutschland: 1.700 Jahre – und wie weiter?“ soll vor auch ein Blick in die Zukunft gerichtet werden und darauf, wie sich jüdisches Leben heute in Deutschland gestaltet.