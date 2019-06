Am Sonntag, dem 21. Juli findet das Konzert aller Chöre in der Marienkirche statt. Chöre, die regelmäßig im Matthäus-Alber-Haus proben, werden ein oder zwei Stücke zum Programm beitragen und auch gemeinsam singen. Es gibt also wie immer einen bunten Blumenstrauß von Tönen vom Kinderlied, über geistliche Chormusik, Volkslied bis zum Gospel. Die Leitung haben die Kantoren Michaela Frind und Torsten Wille, die Liturgie übernimmt Pfarrer Sven Gallas. Der Erlös des Konzerts kommt den Fördervereinen zugute. Im Anschluss wird wie in jedem Jahr zum geselligen Tagesausklang ins Alberhaus eingeladen.