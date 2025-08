Konzert Alte Zimmerei: The SoapGirls

Mit kompromissloser Bühnenpräsenz und energiegeladenem Sound kehren The SoapGirls zurück und bringen ihren einzigartigen Mix aus Alternative Rock, Grunge und Punk‑Pop auf die Bühne – laut, roh und voller Haltung.

Ihr Stil: melodische Grunge‑Gitarren, kraftvoller Gesang, eingestreute Metal‑Growls und eine mitreißende Live‑Performance, die Elemente von Glam, Metal und Riot Grrrl-Attitüde vereint.

Mit Alben wie Calls for Rebellion (2015), Rejects (2017), Elephant in the Room (2019) und In My Skin (2022) liefern sie rebellische Hymnen für Außenseiter und Freigeister.

Presse und Fanzines wie das Ox loben ihre Authentizität, die klare Haltung gegen Konformismus und ihre empowernde Botschaft: Sei du selbst – laut, anders und frei.

Support: The Badwanner

Bluesgetränkter Hard Rock’n’Roll – roh, laut und dreckig im Stil von AC/DC und Motörhead.

