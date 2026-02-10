Konzert: Attila Vural

AKUSTIK GITARRE, Ausgabe Dezember/Januar 2020:

„Electric Conversation with Acoustic Affairs: ...Für den Zuhörer, sei es live oder eben beim Hören der neuen CD, ist das toll, denn es passiert ständig Neues, Überraschendes, Interessantes, Ungewohntes. Ungewohnt auch das akustische Instrumentarium: eine Tacoma Chief C1C, eine Tacoma Papoose-PK6-Quart-Gitarre und eine Arns & Kallenbach 15-String-Uke-Guitar. Unbedingt hörenswert.“

Einlass zu allen Konzerten ab 19 Uhr; Beginn 20 Uhr.

Rechtzeitig da sein lohnt sich, es gibt immer eine kleine Auswahl an saisonalen Speisen und natürlich hausgebrautes Bier und andere Getränke. Wir reservieren keine Tische und verkaufen keine Karten, freuen uns aber immer über die vorherige Anmeldung von Gruppen zur besseren Planung! Alle Künstlerinnen und Künstler freuen sich über deine Anwesenheit und eine Spende in den Hut.