Konzert: Authority Zero (Usa) // Melonball (d)

Hymnischer Melodic Hardcore-Punk mit gelegentlichen Offbeat–Einschüben

Seit mittlerweile bereits mehr als dreißig Jahren trägt das aus Arizona stammende Quartett um den charismatischen Frontmann Jason DeVore seine abwechslungsreicheMischung aus hymnischem Punk Rock und Reggae hinaus in die große weite Welt. Das Erfolgsrezept der Band beruht dabei auf der Kombination aus sonnengereiftem Skate-Punk, extra-melodiösem Hardcore inklusive einer Menge Sing-A-Longs, Ska-gepimptem Pop-Punk sowie ausgezeichnet arrangierten und schiebenden Songs, die sich zwischen Mid- und Uptempo bewegen – zwischendurch scheuen sie sich aber nicht davor, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und sich erfolgreich im Offbeat-Bereich auszuleben. Vor allem bei den schnelleren Stücken kommen einem als Referenz immer wieder GOOD RIDDANCE in den Sinn: Kraftvolle Riffs und treibende Drums peitschen die Musik vorwärts und die Hooklines sind ohne Ausfall gelungen. Alles in allem ist das uneingeschränkt empfehlenswert für alle Freunde von RISE AGAINST, PENNYWISE oder NOFX.

Goldmark’s

Charlottenplatz 1 (U-Bahn-Station) · Stuttgart-Mitte