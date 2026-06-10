Konzert // Bantamba Die Melodien Westafrikas

Bantamba bezeichnet im Senegal und in westafrikanischen Kulturen traditionell einen zentralen Versammlungsort, meist unter einem großen Baum, für Kommunikation, Konfliktlösung und soziale Zusammenkünfte - das passt doch perfekt zum Internationalen Festival!

Die Band präsentiert die Melodien Westafrikas - mit viel Rhythmus, Power und Groove. Die westafrikanische Harfe Kora, das westafrikanische Balafon, Gesang (die Lieder erzählen aus der Zeit der alten Königreiche, von Lebensweisheiten oder der Liebe) und Percussion.