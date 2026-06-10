Konzert // Bantamba Die Melodien Westafrikas

Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige

Bantamba bezeichnet im Senegal und in westafrikanischen Kulturen traditionell einen zentralen Versammlungsort, meist unter einem großen Baum, für Kommunikation, Konfliktlösung und soziale Zusammenkünfte - das passt doch perfekt zum Internationalen Festival!

Die Band präsentiert die Melodien Westafrikas - mit viel Rhythmus, Power und Groove. Die westafrikanische Harfe Kora, das westafrikanische Balafon, Gesang (die Lieder erzählen aus der Zeit der alten Königreiche, von Lebensweisheiten oder der Liebe) und Percussion.

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Rätsche
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Konzerte & Live-Musik
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