Konzert: Blaucrowd Surfer

„Bläser-Punk-Rock” aus Bieberehren - hier in seiner schönsten Akustik-Variante!

Einlass ab 19 Uhr; Beginn 20 Uhr.

Rechtzeitig da sein lohnt sich, es gibt immer eine kleine Auswahl an saisonalen Speisen und natürlich hausgebrautes Bier und andere Getränke. Für diese Konzerte reservieren wir keine Tische und verkaufen keine Karten, freuen uns aber immer über die vorherige Anmeldung von Gruppen zur besseren Planung! Alle Künstlerinnen und Künstler freuen sich über deine Anwesenheit und eine Spende in den Hut.