Konzert // Bluegrass Cash & Kikki Gerón - Bluegrass-flavoured Johnny Cash Tribute

Die wohl weltweit erste Bluegrass-Band, die die Songs und den Stil der Legende Johnny Cash im Bluegrass Format präsentiert.
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Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
Konzerte & Live-Musik
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Die wohl weltweit erste Bluegrass-Band, die die Songs und den Stil der Legende Johnny Cash im Bluegrass Format präsentiert.
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