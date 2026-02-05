Konzert - Brass Band Panta Rhei aus Belgien

Die Brassband Panta Rhei ist seit fast drei Jahrzehnten eine feste Größe in der belgischen Brassband-Szene.

Das Ensemble aus der Region Gent steht für Leidenschaft, Freundschaft und musikalische Tiefe – ganz im Sinne ihres Namens „Panta Rhei“ (alles fließt).

Das Fundament der Band wurde über viele Jahre hinweg von inspirierenden Persönlichkeiten gefestigt. Paul Voet, der die Band über einen langen Zeitraum leitete, legte den Grundstein für viele Traditionen. Später übernahm Tim De Maeseneer den Taktstock und führte die Band zu neuen künstlerischen Höhen. Ein absoluter Höhepunkt in der Geschichte des Ensembles war die Teilnahme am World Music Contest (WMC) in Kerkrade – den „Olympischen Spielen der Blasmusik“ –, wo sich die Band auf höchster internationaler Ebene mit der Weltspitze messen durfte.

Seit 2024 weht unter der inspirierten Leitung des Dirigenten Frank Vantroyen ein frischer Wind im Ensemble. Diese Zusammenarbeit trug sofort Früchte: Panta Rhei krönte sich sowohl 2024 als auch 2025 zum belgischen Meister in der zweiten Division. Damit bewies die Band eindrucksvoll, dass sie technisches Können perfekt mit einem warmen, charaktervollen Klang zu verbinden weiß.