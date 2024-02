Brendel, Liedtke, Storz play Bruce Springsteen's "Nebraska"

Das 1982 erschienene Album "Nebraska" markiert einen Wendepunkt in der künstlerischen Karriere Bruce Springsteens. Nach dem Erfolg seiner vorherigen Alben entschied sich Springsteen, ein Album zu produzieren, das dunkler und introspektiver war. Er spielte "Nebraska" an einem einzigen Tag, dem 3. Januar 1982, im Alleingang auf einem Vierspurkassettengerät in seinem Schlafzimmer ein. Obwohl das Album kein kommerzieller Erfolg war, wurde es von der Kritik hoch gelobt und gilt heute als Meilenstein in der Geschichte des Folk-Rock. Markus Brendel, Wolfgang Liedtke und Martin Storz präsentieren die Songs dieses legendären Springsteen-Albums als akustisches Erlebnis zum Zuhören und Genießen. Ergänzend unterstützt werden die drei Musiker von Uwe Kasner, der die Songs in ihrer deutschen Übersetzung vorträgt.