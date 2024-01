Konzert vom Chor Go(o)d News

GO(O)D News

Gottes Nachrichten, gute Nachrichten

Der Chor G(o)od News des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg kommt mit neuem Programm in die Kirchen Baden-Württembergs zurück. Dieses Mal setzt sich das bunte Repertoire aus bereits bekannten und neuen Liedern aus der christlichen Popularmusik zusammen, ergänzt durch Worship und a-cappella. Die Sängerinnen und Sänger singen mal nachdenklich, mal beschwingt, mal auf Deutsch, mal auf Englisch von Hoffnung und Glaube. „Wenn ich spüre, dass meine Hoffnung zu zerbrechen droht, halte ich mich fest an Deiner unveränderlichen Gnade“, lautet eine mutmachende Botschaft aus dem Song „My feet are on the rock“ von I Am They. Der Chor, unter der Leitung von Severine Köppler, regt in seinen Konzerten zum Mitsingen, Mitfeiern und Nachdenken an. Immer im Fokus der Konzerte: Die gute Nachricht Jesu zu verbreiten – eben die „good news“.

Gelebter Glaube

„Go(o)d News“ ist einer der beiden Pop Chöre des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (ejw). Die rund 30 erfahrenen Sängerinnen und Sänger kommen aus allen Teilen Württembergs. Für das musikalische Fundament und die instrumentalen Highlights sorgen Christian Polonio am Keyboard und Daniel Eisenhardt am Schlagzeug. Der vielseitige Klang des Chores wird stellenweise durch Soloparts aus den eigenen Reihen ergänzt. Das gemeinsame Singen mit dem Publikum ist fester Bestandteil der Konzerte und trägt ebenfalls zu der besonderen Stimmung bei.