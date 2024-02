Konzert der Chöre Grenzenlos und SingMit!

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Konzertabend mit einem Mix der Genres und Jahrzehnte!

Die Chöre Genzenlos und SingMit! unter der Leitung von Sonja Wagenblast-Türmer nehmen das Publikum bei ihrem Doppelkonzert am Samstag, 16.03.2024 ab 19 Uhr und am Sonntag, 17.03.2024 ab 17 Uhr mit durch einen Streifzug durch die Jahrzehnte und Genres: begonnen in den 60ern mit "Nights in White Satin" von The Moody Blues, geht es "Über Sieben Brücken" von Karat / Peter Maffay aus den 70ern bis in die aktuelle Musikwelt mit Hits wie "Atemlos" von Helene Fischer. Von Pop, Rock, Heavy Metal bis Schlager ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Auch Ohrwürmer wie "Hit the road Jack" von Ray Charles und der EM-Hit "80 Millionen" von Max Giesinger werden zu hören sein. Ihren vollen Klang entfalten die Lieder durch die Begleitung der Band mit Thomas Stapf (E-Piano), Gunter Baumann (E-Gitarre), Michael Wolf (E-Piano) und Marco Keilbach (Schlagzeug).

Tickets für das Konzert am Samstag, 16.03.2024 in der Langenbeutinger Talhalle gibt es im Vorverkauf im Dorfladen Langenbeutingen und bei Blumen Kronmüller in Brettach. Karten für das Konzert am Sonntag, 17.03.2024 in der Authenrieth-Halle in Roigheim sind im Vorverkauf bei den Volksbanken Möckmühl und Roigheim erhältlich. Tickets gibt´s im Vorverkauf zum Preis von 12€, an der Abendkasse kosten die Karten 14€.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Neben bester Unterhaltung wird auch für das leibliche Wohl mit Getränken und Fingerfood-Tellern bestens gesorgt sein.

Die Chöre freuen sich auf Ihren Besuch!