Konzert: Chris Hopkins meets the Young Lion

Highlight-Konzert CHRIS HOPKINS (gesponsert von Wolfgang und Margot Schneider, WMS-Stiftung).

Swinging in Summertime: Von Frank Sinatra bis Louis Armstrong & beyond feat. Thimo Niesterok, Tijn Trommelen, Caris Hermes, Mathieu Clement.

„Chris Hopkins meets the Young Lions“ - dazu mit eingeladen sind alle Jazzfreunde in den Rathaussaal Tauberbischofsheim am Donnerstag, 19. Juni, um 20.30 Uhr. Seit mehr als 30 Jahren und mit mehr als 5000 Live-Konzerten bewegt er sich als prominenter Großmeister auf internationalen Bühnen. Mittlerweile genießt er es, einige der talentiertesten Jazzmusiker einer neuen Generation auf sein renommiertes Podium zu bringen. Die „Young Lions“, allesamt zwischen 23 und 33 Jahren jung, entdeckte er im Rahmen seiner Dozententätigkeit an der Hochschule für Musik in Köln und produzierte mit ihnen in klassischer Quintett-Besetzung ein Album, welches beweist, dass Swing ganz und gar nicht angestaubt klingen muss. Mit dabei hat er einen Sänger, von dem man glaubt, Frank Sinatra sei auferstanden. Dieses Anliegen, junge Musiker zu fördern, entspricht ganz dem Konzept der WMS-Stiftung, deren Sponsoring das Konzert in Tauberbischofsheim zu verdanken ist.