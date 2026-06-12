Konzert: Christian Marien Quartett

So haben wir es gern: zwei unserer Lieblingsmusiker, hier Tobias Delius an Tenorsax und Klarinette und Antonio Borghini am Bass kommen mit zwei club w71-Debütanten:

Jasper Stadhouders an der E-Gitarre und Christian Marien am Schlagzeug. Zusammen bilden sie eine Band, nicht einfach nur ein weiteres Improvquarett. Sie arbeiten mit Themen (von Christian Marien), die zum Improvisieren einladen. Wie sie das machen, die komponierten Teile als Sprungbrett in gemeinsame Abfahrten zu nutzen und aus dem Nichts wieder zurückzukommen, ist äußerst kurzweilig und unterhaltsam!

Voller Risikofreude und Spielwitz öffnen die Musiker einen Raum, in dem alles wahr sein darf – auch der Irrtum und das Unperfekte. Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Struktur und Freiheit, Abstraktion und Swing, Chaos und Ruhe. Christian Marien hat in seinem Quartett phantastische Musiker versammelt: Antonio Borghini spielte u.a. mit Tristan Honsinger in der Band „Hook,Line & Sinker”, mit Hamid Drake, Alexander von Schlippenbach und vielen anderen, auch in seiner Band „Banquet of Consequences” oder dem kollektiven Ensemble „Die Hochstapler”. Jasper Stadhouders ist einer der weitgereistesten Improvisatoren Europas, stand u.a. mit Ken Vandermark, Dave Rempis und Jaap Blonk auf der Bühne und ist auch mit seinen eigenen Projekten, z.B. „Cactus Truck” und der „Polyband” am Start. Und dann der mehrfach preisgekrönte Tobias Delius, Mitglied im ICP-Orchester, spielte in Sean Bergins MOB, mit Louis Moholo-Moholo, Han Bennink und vielen anderen und natürlich in seinen eigenen Bands, dem „Tobias Delius Quartett”, „Booklet”, „I Hear A Smell” und „Mullet”.

Ihr Können besteht auch darin, loszulassen und dem Moment zu vertrauen. Die Musik entsteht dann an einem Ort, den man nicht festhalten kann – beyond the fingertips.

Tobias Delius – Tenorsaxophon, Klarinette

Jasper Stadhouders – E-Gitarre

Antonio Borghini – Kontrabass

Christian Marien – Schlagzeug