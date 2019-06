Konzert der Allotria Jazz Band

Die international renommierte Allotria Jazz Band aus München ist seit vielen Jahren eine der profiliertesten Gruppen der traditionellen Jazzszene in Deutschland. In der Stilrichtung Dixieland und Swing spielen 7 exzellente Solisten Kompositionen der 20er und 30er Jahre auf hohem Niveau unter dem Markenzeichen "The Fine Notes of Classic Jazz". Neben den ausgefeilten musikalischen Charakteren der Musiker sorgen eigene Arrangements des 7-Mann-Orchesters und der 4-stimmige Bläsersatz mit 2 Trompeten für den unverwechselbaren Sound einer kleinen Big-Band. 19 LP- und CD-Produktionen in den vergangenen 4 Jahrzehnten zeugen von einer vielseitigen Bandhistorie.

Der METROPOLITAN JAZZ CLUB (kurz MET) wurde im Jahr 1989 gegründet und feierte 2019 sein 30-jähriges Bestehen. Der Club veranstaltet Live-Musik-Veranstaltungen, schwerpunktmäßig der Stilrichtungen Dixieland, Jazz, Swing und Oldies. Mit ihrem gemeinnützigen Engagement möchte die METROPOLITAN JAZZ COMMUNITY e.V. die kulturelle und musikalische Szene der Stadt und der ganzen Region bereichern. Nach unzähligen Veranstaltungen - mit regionalen und auch international renommierten Künstlern - hat sich die MET über die Jahre hinweg in der Szene einen guten Namen gemacht.