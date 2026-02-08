Konzert der Band "Eva, der Wolf und die Füchse"

Café im Kulturpark Reutlingen-Nord Rappertshofen 1, 72760 Reutlingen

Die Band "Eva, der Wolf und die Füchse" präsentiert Ihnen im Café des Kulturparks RT-Nord am 02.08. um 15 Uhr tierisch gute Gänsehautmusik aus Folk und Pop.

Die Band „Eva, der Wolf und die Füchse“ ist eine Gruppe von Hobbymusiker*innen, die sich den eher sanften und gefühlsbetonten Liedern verschrieben hat. Sie spielen Musik, die das Herz erwärmt: Mit einer bunten Mischung aus irischen Balladen sowie bekannten Coversongs aus Folk, Pop und Jazz entsteht durch einen schönen Gesang, Akkordeon und akustischen Gitarren – ergänzt durch einen schottischen Sänger und Geiger – ein lebendiges Musikerlebnis. Das verspricht ein besonders stimmungsvolles Hörvergnügen und wir freuen uns Sie beim Konzert  im Kulturpark RT-Nord begrüßen zu dürfen!

Info

Café im Kulturpark Reutlingen-Nord Rappertshofen 1, 72760 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Konzert der Band "Eva, der Wolf und die Füchse" - 2026-08-02 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Konzert der Band "Eva, der Wolf und die Füchse" - 2026-08-02 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Konzert der Band "Eva, der Wolf und die Füchse" - 2026-08-02 15:00:00 Outlook iCalendar - Konzert der Band "Eva, der Wolf und die Füchse" - 2026-08-02 15:00:00 ical

Tags