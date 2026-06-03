Die drei Musiker von Hackberry konzertieren am 26. Juli 2026 im Schloss Wasseralfingen einen musikalischen Ausflug durch einen frisch duftenden Mischwald.

Florian Neukamm (Gitarre), Steffen Köble (Schlagwerk) und Markus Braun (Kontrabass) zwitschern dreistimmig Melodien von gestern für Menschen von heute. Sogar möglich, dass das tanzende Publikum auf einer Lichtung den jungen Harold trifft. Übrigens: Herzliche Grüße von Maude - die ist verhindert und kommt nicht.

Das Konzert der Band Hackberry ist Teil des Festivals „Sommer im Schloss". Zwischen dem 9. Juli und dem 2. August feiert das Theater der Stadt Aalen dieses Jahr einen gesamten Theatersommer mit einem abwechslungsreichen Programm auf Schloss Wasseralfingen. Freue Sie sich neben „Heute: Ein weißer Elefant“ u.a. auf „Mondscheintarif“, „Tutti in Campagna – Mit dem Oper*etten-Mobil durch BaWü“, „Lahme Ente, blindes Huhn“, „Der Markisenmann“, ein Konzert der Band Hackberry sowie zwei Yogaklassen und „Beste Bücher“.