Konzert der Begabtenklasse

Zum 60-jährigen Jubiläum der JMS präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Begabtenklasse ihr Können!

Die Begabtenklasse der Jugendmusikschule konnte dank der Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer der Jugendmusikschule Leonberg e.V. und Spenden der Leonberger Bürgerinnen und Bürger ab September 2010 eingerichtet werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden hier neben dem regulären Unterricht in einer zweiten Hauptfachstunde zusätzlich gefördert. Da für eine optimale Entwicklung auch musiktheoretische Grundlagen hilfreich sind, wird auch Unterricht in Musiklehre und Gehörbildung angeboten.

Die Begabtenklasse stellt einen wichtigen Baustein im Unterrichtsangebot der Jugendmusikschule dar. Denn hier wird Spitzenförderung parallel zur Breitenarbeit geleistet.

Wir freuen uns auf ein schönes Konzert!