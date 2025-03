Konzert der BFS Musik - Dinkelsbühler Cellisten "DANZÓN"

Nach dem großen Erfolg des ersten Konzerts der Dinkelsbühler Cellisten vor drei Jahren, wird dieses außergewöhnliche Celloensemble erneut ein spannendes Konzert in der St. Paulskirche präsentieren.

Ehemalige Auszubildende aus der Celloklasse von Verena Sennekamp an der BFS Dinkelsbühl kommen von den Musikhochschulen in Hannover, Detmold, Weimar, Essen, Stuttgart, München und Luzern für dieses Konzertprojekt für eine Woche zurück nach Dinkelsbühl. Zusammen mit der aktuellen Celloklasse erarbeiten sie in einer intensiven Probenphase das Konzertprogramm „DANZÓN“. Die Musik, die das Ensemble präsentiert, reicht von den Anfängen der mehrstimmigen Musik in der Renaissance, über Celloklänge der Romantik bis hin zu swingenden südamerikanischen Rhythmen der Gegenwart.

Der renommierte Cellist Jorin Jorden, Dozent für Violoncello an der Hochschule für Musik in Hannover wird als Gastdozent die Proben in Zusammenarbeit mit Verena Sennekamp leiten. Er war viele Jahre Mitglied des Celloensembles Ô-celli und wird mit den Studierenden und Auszubildenden die vielfältigen klanglichen Möglichkeiten des Violoncello-Ensembles in verschiedenen Besetzungen und Musikstilen erkunden und erarbeiten.