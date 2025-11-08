Konzert der Bigband Musikfreunde Schlaitdorf

Einladung zum Konzertabend der Bigband Musikfreunde Schlaitdorf zu einem besonderen Konzert in die stimmungsvolle Kreuzkirche Nürtingen ein.

Das abwechslungsreiche Programm der 18-köpfigen Band reicht von klassischem Swing und Blues über Funk und Latin bis hin zu Pop, Film- und Unterhaltungsmusik.

Unterstützt wird das Ensemble dabei von der Sängerin Katrin Dalman, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme für emotionale Höhepunkte sorgt.

Unter der musikalischen Leitung von Florian Seeger – Posaunist, Arrangeur, Komponist und gefragter Musiker in verschiedenen Bandformationen–

präsentiert sich die Bigband in klassischer Besetzung mit viel Spielfreude und musikalischer Präzision.

Die besondere Atmosphäre und exzellente Akustik der Kreuzkirche bieten den perfekten Rahmen für ein unvergessliches Konzerterlebnis.