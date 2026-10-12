Konzert der Bläserorchester und weiterer Ensembles aus dem Bläserbereich der Städtischen Musikschule Heilbronn.
Info
Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn (gegenüber Theresienwiese) Alfred-Finkbeiner-Straße 2, 74078 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
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Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn (gegenüber Theresienwiese) Alfred-Finkbeiner-Straße 2, 74078 Heilbronn
Konzert der Bläserorchester und weiterer Ensembles aus dem Bläserbereich der Städtischen Musikschule Heilbronn.
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