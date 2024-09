Konzert mit Brass Collection

Am 20. Oktober 2024 um 16.00 Uhr findet im Rahmen des „Dürmer Herbst“ ein Konzert des Blechbläserensembles Brass Collection in der Aula der Grundschule Walldürn statt.

In Walldürn sind die Musiker des Ensembles bestens bekannt. Sie umrahmen sowohl kirchliche Feiertage, häufig in der Basilika Walldürn, als auch öffentliche und private Festlichkeiten jeder Art. Die Musiker kommen aus der Umgebung Walldürns und fanden anlässlich eines Blechbläserensemble-Wettbewerbs, an dem auch die Musikschule Walldürn teilnahm, bereits 1994 zueinander. Seit dem Jahr 2002 spielt das Ensemble in der Besetzung mit Bernd Heß (Trompete, Schefflenz), Ralf Richter (Trompete, Schramberg), Matthias Nonnenmacher (Horn, Schefflenz), Heidi Fabrig (Posaune, Mudau) und Jürgen Nunner (Tuba, Külsheim).

Präsentiert werden dem Publikum an diesem Nachmittag sowohl Bearbeitungen berühmter Meister, als auch zeitgenössische. Sowohl die Musiker, als auch das Publikum darf sich auf die neu renovierte Aula der Grundschule freuen und auf die Akustik des neuen Saals gespannt sein. Hierbei werden dem Publikum sowohl Bearbeitungen berühmter Meister, als auch zeitgenössische Arrangements zu Gehör gebracht. Darunter werden u.a. Werke, wie das berühmte „Te Deum“ von M.-A. Charpentier, die Nocturne aus F. Mendelssohns Sommernachtstraum und die „Czechen-Polka“ von J. Strauss jr., aber auch Arrangements aus dem Musical Cats sowie südamerikanische Musik zu hören sein.