Konzert der Chorgemeinschaft Mössingen

Pop meets Classic – Konzert der Chorgemeinschaft am 07. und 08. März 2026.

Nach dem mitreißenden Erfolg des letztjährigen Programms „Rocking Like a Hurricane“ lädt die Chorgemeinschaft im kommenden Jahr zu einem ganz besonderen musikalischen Kontrast ein: Unter dem Motto „Pop meets Classic“ erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert voller Emotionen, Energie und stimmlicher Brillanz. Eine Band sowie ein Mini-Streichorchester werden Sie begeistern.

70 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft präsentieren ein spannendes Zusammenspiel von italienischen Opernklängen und bekannten Popsongs. Große Melodien treffen auf moderne Rhythmen – Klassik und Pop verschmelzen zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Eine professionelle Band und ein kleines Streichorchester unterstreichen die Musik. Solist*innen aus dem Chor wachsen über sich hinaus. Sie dürfen gespannt sein.

Der Chor begeistert seit Jahren mit musikalischer Vielfalt, großer Leidenschaft und der kreativen Handschrift seines Chorleiters, dessen Ideenreichtum die Mitglieder immer wieder aufs Neue inspiriert.