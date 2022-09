Konzert der Chorvereinigung Gerlingen mit den SCHOKOkids

An diesem Abend können Sie an einer musikalischen Reise durch die Stadt der Liebenden teilnehmen. Das Konzert vereint unter dem Titel "Unter dem Himmel von Paris" Stücke aus verschiedenen Ländern und Epochen, alle mit Bezug zu dieser wundervollen Stadt.

Denn was ist nicht alles unter diesem Himmel passiert! Große ausländische Komponisten kamen vorbei oder lebten gar dort (Cole Porter, George Gershwin, Richard Wagner). Hier spielen viele Werke der Weltliteratur, die dann in Film und Musical Einzug fanden ("Der Glöckner von Notre Dame", "Das Phantom der Oper").

Und nicht zuletzt all die vielen schönen französischen Chansons, die ein Lebensgefühl besingen: "Sous le ciel de Paris", all das ist "Unter dem Himmel von Paris". Also kommen Sie vorbei und lassen Sie sich musikalisch mitreißen von dem Gefühl des Treibens „Unter dem Himmel von Paris“.