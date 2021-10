Konzert der Johanneskantorei: Messe in D-Dur von A. Dvorak

Die Messe in D-Dur von Antonin Dvorak führen die Johanneskantorei, Philipp Neuberger an der Orgel und die Solisten Ruth Elsäßer (Sopran), Kerstin Wagner (Alt), Marcus Elsäßer (Tenor) und Steffen Balbach (Bass) am 14. November um 17 Uhr und um 19 Uhr in der Johanneskirche auf (Dauer jeweils ca. 45 Minuten). Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Um den Einlass zu vereinfachen, wird um Vorannmeldung bis zum 13.11. gebeten per E-Mail (bezirkskantorat@dekanat-kuenzelsau.de) oder Telefon (07940 5460437) mit Angabe der Kontaktdaten, gewünschten Uhrzeit und Anzahl der Plätze. Beim Konzert besteht freie Platzwahl gemäß der aktuell gültigen Corona-Regeln. Bitte beachten Sie auch die aktuell geltenden Zugangsvoraussetzungen (3G-Nachweispflicht).