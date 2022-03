Konzert der King´s Singers

Im Rahmen seines 175jährigen Vereinsjubiläums veranstaltet der Männergesangverein 1845 Frohsinn Mosbach e.V. mit seinen Troubadix ein Konzert mit den Stars der A-cappella-Szene „THE KINGS´S SINGERS“ in Mosbach.

In Mosbach werden Sie ihr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm „Songbirds“ präsentieren. Es beginnt mit Fleetwood Mac und Beatles, endet mit Queen. Dazwischen eine Auswahl an Kostbarkeiten aus allen Epochen. Einige davon sind echte Chor - Hits, andere sind selten zu hörende Stücke aus dem reichen Schatz der großen Meister. Alles kontrastreich zusammengestellt im phantasievoll-poetischen Gedankenraum: "Singvögel". Am Ende heißt es: "Songs in close-harmony". Da gibt's immer ein paar Songs aus Pop, Jazz, Folklore, die bekannter sind und das Publikum nochmal anheizen in Richtung Zugabe.

The King's Singers repräsentieren seit über fünfzig Jahren den Goldstandard des A-cappella-Gesangs. Sie sind bekannt für ihre Verbundenheit mit dem Publikum, ihre unübertroffene Technik und Vielseitigkeit, sowie ihre vollendete Musikalität. Die Gruppe fühlt sich in einer noch nie dagewesenen Bandbreite von Stilen und Genres wohl. Sie sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt und treten regelmäßig in großen Städten, bei wichtigen Festivals und Konzertsälen auf, darunter die Carnegie Hall, die Elbphilharmonie Hamburg, das Gewandhaus zu Leipzig, die Tonhalle Zürich, das Sydney Opera House, die Tokyo Opera City und das National Centre for the Performing Arts in Peking. Für etliche Alben wurden The King’s Singers mit wichtigen Musikpreisen ausgezeichnet, u.a. mit zwei Grammy Awards, einem Emmy Award und einem Platz in der ersten Hall of Fame der Zeitschrift Gramophone. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem 50-jährigen Bestehen im Jahr 2018 unternahm die Gruppe eine Reihe großer Tourneen auf allen Kontinenten und veröffentlichte das für den Grammy Award nominierte Jubiläumsalbum GOLD, das wichtige Werke aus der Geschichte der Gruppe sowie neue Auftragskompositionen von Bob Chilcott, John Rutter und Nico Muhly enthält. The King's Singers wurden 1968 gegründet, als sechs junge Chorstipendiaten des King's College in Cambridge ein Konzert in der Londoner Queen Elizabeth Hall gaben. Zufällig bestand diese Gruppe aus zwei Countertenören, einem Tenor, zwei Baritonen und einem Bass, und bei dieser Besetzung ist es geblieben.