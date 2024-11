BRAHMS ENSEMBLE BERLIN CLAIRE HUANGCI Klavier

PROGRAMM

Johannes Brahms Klavierquintett f-Moll op. 34

Franz Schubert Streichquartettsatz c-Moll D 703

Robert Schumann Klavierquintett Es-Dur op. 44

KÜNSTLER

Rachel Schmidt Violine

Raimar Orlovsky Violine

Julia Gartemann Viola

Christoph Igelbrink Violoncello

ÜBER DIE KÜNSTLER

Das Brahms Ensemble Berlin, das ausschließlich aus Streichern der Berliner Philharmoniker besteht, stellt das großartige Kammermusikrepertoire des Namensgebers in den Mittelpunkt seiner Programmkonzeption. Hierbei spielen nicht nur die Streicherwerke eine zentrale Rolle, sondern auch Werke mit Klavier oder das Klarinettenquintett. Darüber hinaus verbinden die Musikerinnen und Musiker die Musik Brahms mit Komponistennamen wie Wolfgang Amadé Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartoldy oder Robert Schumann. Das Ensemble ist jährlich in die Kammermusikkonzerte in der Berliner Philharmonie eingebunden und gastiert regelmäßig bei den Osterfestspielen der Berliner Philharmoniker in Baden-Baden. Gemeinsam mit der amerikanischen Tastenvirtuosin Claire Huangci widmen sie sich den zwei populären Klavierquintetten von Schumann und Brahms. Ergänzend dazu gibt es den ebenso singulären Streichquartettsatz D 703 von Schubert.