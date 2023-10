ÜBER DIE KÜNSTLER:INNEN

Sol Gabetta, der Star unseres Konzertabends mit dem SWR Symphonieorchester, hat dieses Konzert im letzten Jahr in einer hochgelobten neuen Einspielung vorgelegt. Mit Giovanni Antonini und dem SWR Orchester hat sie inspirierende Partner, die einen großen, denkwürdigen Abend erwarten lassen. Schumanns Konzert, im Jahr 1850 nach seiner Berufung auf die Kapellmeisterstelle in Düsseldorf entstanden, hat in der Verwebung des Soloparts mit dem Orchester eine einzigartige Wirkung. In dieser glücklichen Zeit ist auch seine dritte Sinfonie – "die Rheinische“ - entstanden.

Weiter auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, seine „Ouvertüre Nr.2 im italienischen Stil“ und seine vierte Sinfonie. Schubert zeigt, dass er den in Wien beliebten Rossini-Stil beherrscht hat und so ist ihm eine selten zu hörende kurze, aber schmissige und wirkungsvolle Musik gelungen. Seine vierte Sinfonie in a-Moll schrieb er im Alter von 19 Jahren als er noch als Hilfslehrer an der Schule seines Vaters sein Brot verdienen musste. Er selbst gab dem Werk den Titel „Tragische“ und stellt damit auch einen Bezug zu Beethoven her. Es hat vier Sätze und ist im Bläserensemble groß besetzt – mit vier Hörnern und je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte und Trompeten.

PROGRAMM

Franz Schubert

Robert Schumann

Franz Schubert

Ouvertüre im italienischen Stil C-Dur D 591

Cellokonzert a-Moll op. 129

Sinfonie Nr. 4 c-Moll D 417

Sol Gabetta Violoncello

Giovanni Antonini Leitung