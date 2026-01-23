Konzert der Preisträgerinnen & Preisträger von Jugend musiziert

Konzert der Preisträgerinnen & Preisträger des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert Esslingen, Göppingen & Rems-Murr.

Im Rahmen des Doppeljubiläums – 70 Jahre Musikschule und 35 Jahre Jugendkunstschule Nürtingen – findet am 31. Januar und 01. Februar 2026 der Regionalwettbewerb Jugend musiziert der Regionen Esslingen, Göppingen & Rems-Murr in Nürtingen statt. Knapp 300 junge Musikerinnen und Musiker sind Teil dieses großen Wettbewerbs.

Den krönenden Abschluss bildet das Konzert der Preisträgerinnen & Preisträger am 8. Februar 2026 um 17 Uhr im Großen Saal der K3N. Bei diesem besonderen Konzert werden alle Teilnehmenden aus der Region für ihre musikalische Leistung mit einer Urkunde geehrt und ausgezeichnet. Neben Grußworten von Landrat Marcel Musolf sowie Oberbürgermeister Dr. Fridrich werden einige musikalische Beiträge die Ehrung umrahmen.