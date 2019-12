Fast auf die Woche genau vor 10 Jahren haben wir im Butz unser erstes richtiges Konzert gespielt. Also - 'back to the roots'. Wie immer spielen wir für uns und für euch Musik der letzten 50 Jahre. Pop, Blues, Rock, Soul, Swing und Chansons - neu interpretiert. Mit neuen und alten Stücken und so einigen Anekdoten aus unseren letzten 10 gemeinsamen Jahren.

Eintrittspreis: Eintritt frei - wir freuen uns über Spenden